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اقتصاد

الذهب يهبط من أعلى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار

الخميس 21/مارس/2019 - 10:24 م
ذهب
ذهب
رويترز
هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، في تعاملات متقلبة، بعدما ارتفعت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مع صعود الدولار بفعل بيانات أمريكية جاءت أفضل من المتوقع، بينما سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بفعل مخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1308.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعدما صعد في وقت سابق إلى 1320.22 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 28 فبراير.

لكن العقود الأمريكية للذهب زادت 0.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1307.3 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات 0.8 في المئة إلى 96.53، وهو ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ولامس البلاديوم أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1620.52 دولار للأوقية أثناء الجلسة، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.2 في المئة عند 1607.51 دولار. وعزا محللون هذا الصعود إلى القلق من شح في الإمدادات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 في المئة إلى 15.41 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.5 في المئة إلى 854.50 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 875.15 دولار.

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