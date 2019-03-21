أروى جودة تهنئ والدتها فى عيد الأم: بحبك يا غزال يهبل

حرصت اروى جودة على توجيه رسالة لوالدتها بمناسبة عيد الأم، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ونشرت "اروى" صورة لوالدتها، وكتبت: "‏الحب الحب.. بحبك يا غزاااالٌ يهبل.. ربنا يديكي الصحة يا أمي ويسعدك.. شكرًا على كل لحظة سهرتي عليا فيها.. وكل دعوة دعيتيهالي و كل حاجة معرفش انك عملتيهالي.. بحبك بكل روحي.. وقلبي.. كل سنة وحضرتك طيبة".



يذكر أن أروى جودة، خاضت سباق الموسم الرمضاني الماضي بـ مسلسل أبو عمر المصري مع الفنان أحمد عز.