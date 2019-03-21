أروى جودة تهنئ والدتها فى عيد الأم: بحبك يا غزال يهبل

حرصت اروى جودة على توجيه رسالة لوالدتها بمناسبة عيد الأم، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ونشرت "اروى" صورة لوالدتها، وكتبت: "الحب الحب.. بحبك يا غزاااالٌ يهبل.. ربنا يديكي الصحة يا أمي ويسعدك.. شكرًا على كل لحظة سهرتي عليا فيها.. وكل دعوة دعيتيهالي و كل حاجة معرفش انك عملتيهالي.. بحبك بكل روحي.. وقلبي.. كل سنة وحضرتك طيبة".
يذكر أن أروى جودة، خاضت سباق الموسم الرمضاني الماضي بـ مسلسل أبو عمر المصري مع الفنان أحمد عز.
ونشرت "اروى" صورة لوالدتها، وكتبت: "الحب الحب.. بحبك يا غزاااالٌ يهبل.. ربنا يديكي الصحة يا أمي ويسعدك.. شكرًا على كل لحظة سهرتي عليا فيها.. وكل دعوة دعيتيهالي و كل حاجة معرفش انك عملتيهالي.. بحبك بكل روحي.. وقلبي.. كل سنة وحضرتك طيبة".
يذكر أن أروى جودة، خاضت سباق الموسم الرمضاني الماضي بـ مسلسل أبو عمر المصري مع الفنان أحمد عز.