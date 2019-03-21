رئيس زيمبابوي يعلن حالة الحداد العام على ضحايا إعصار إيداي

أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون مانانجاجوا، اليوم الخميس، حالة الحداد اعتبارا من يوم السبت المقبل، على ضحايا إعصار "إيداي" الذي أسفر حتى الآن عن مصرع 259 شخصا.



وقال رئيس زيمبابوي - وفقا لشبكة (أيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية - إن حالة الحداد سوف تطبق في مختلف أنحاء البلاد لمدة يومين، مشيرا إلى أنه لاحظ شعورا بحالة من اليأس الكامل بين المواطنين خلال تفقده المناطق المتضررة من الإعصار الذي أدى إلى تدمير مراكز الشرطة.



وأضاف مانانجاجوا "أن الإعصار أدى أيضا إلى تدمير عدد من السجون ومصرع النزلاء والحراس" فضلا عن تدمير الجسور الأمر الذي دفع قوات الجيش للاستعانة بالمروحيات لتوزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين.



تجدر الإشارة إلى أن الإعصار- الذي بدأ الخميس الماضي - بلغت سرعته 140 كيلومترا في الساعة وامتد أيضا إلى كل من موزمبيق ومالاوي المجاورتين.