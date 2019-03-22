الحكومة تخفض الدعم لـ78.41 مليار جنيه في 7 أشهر من الموازنة

قلصت الحكومة الدعم بالموازنة العامة خلال الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري إلي 78.41 مليار جنيه بعد ان كان 80.213 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له بفارق 1.803 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن الدعم الموجه لمؤسسات حكومية غير مالية تراجع إلي 77.5 مليار جنيه في أول 7 شهور من السنة المالية الحالية بعد أن كان 79.62 مليارا في نفس المدة من العام السابق.



ووصلت مصروفات الدعم الموجه للسلع التموينية نحو 28.35 مليار جنيه مقابل 28.31 مليارا في الفترة من يوليو حتي يناير من العام السابق له.

