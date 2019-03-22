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حوادث

نيابة أكتوبر تستعلم عن الحالة الصحية لفتاة سقطت أثناء محاولة الهروب من المبنى

الجمعة 22/مارس/2019 - 05:32 ص
فتاة تقفز من اعلى
فتاة تقفز من اعلى مبنى
ندي حمودة - أحمد مهدي

طلبت نيابة اكتوبر اول، الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة سقطت من أعلى مواسير مبني النيابة أثناء محاولتها الهرب عقب إلقاء القبض عليها في قضية دعارة.

أشارت التحريات والتحقيقات برئاسة العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع اكتوبر ان قوات الامن القت القبض علي فتاتين بتهمة ممارسة الدعارة داخل إحدى شقق منطقة الشيخ زايد وتم اقتيادهم الي النيابة العامة بمبنى محكمة أكتوبر وأثناء انتظار عرضهما على المحقق طلبت إحداهما الذهاب إلى دورات المياه لقضاء حاجتها، عقب دقائق سمع ضابط شرطة صرخات الفتاة وسقوطها على الأرض وتجمع المارة أسفل المحكمة حولها.

أضافت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث ان الفتاة حاولت الهرب وعندما اصطحبها الضابط المشرف على حراستها لدورة المياه دخلت الي الحمام وخرجت عبر نافذته بالطابق الرابع متسلقة المواسير للأسفل الا انه واثناء نزولها انزلقت قدميها افلتت يدها فسقطت على الأرض وتم نقلها بسيارة اسعاف الى المستشفى وتبين اصابتها بشرخ في الحوض وكسر بفقرات الظهر، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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