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أخبار العالم

بنك قطر الوطني يصدر سندات مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة مليار دولار

الخميس 21/مارس/2019 - 11:51 م
بنك قطر
بنك قطر
رويترز
قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم الخميس إن بنك قطر الوطني أصدر سندات مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة مليار دولار.

وفي وقت سابق اليوم، قال البنك إنه فوض بنك باركليز وكريدي أجريكول سي.آي.بي ودويتشه بنك وآي.إن.جي وكيو.إن.بي كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد "للعمل بشكل مشترك كمدراء رئيسيين" للإصدار.

وبنك قطر الوطني هو أكبر مصرف من حيث الأصول في الشرق الأوسط وأفريقيا ومملوك بنسبة 50 في المئة لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للدولة الخليجية.

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