رامي جمال: اكتسبت الكثير من مطربي التسعينات.. فيديو

أكد المطرب رامى جمال، إنه اكتسب الكثير فى الفن من مطربى التسعينات.



وأضاف جمال خلال لقائه ببرنامج "شريط كوكتيل"، على فضائية "الحياة"، مع الفنان هشام عباس"، أن التسعينات هي أفضل فترة في الموسيقى بعد أغانى المطربين القدامى من الألحان القديمة.



وتابع جمال :"بحب أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب.. أنا متربى ووالدى بيسمع الأغانى دى، أنا مضروب فى خلاط بتاع الحاجات دى، وأم كلثوم بالنسبالى درس موسيقى مبيخلصش".

