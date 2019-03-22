اتحاد الكرة يعلن عن موعد الظهور الأول لقميص المنتخب

أعلن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة عن موعد الظهور الأول لـ قميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيرتديه بناء على التعاقد مع شركة "بوما" العالمية.



وأفاد اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أن قميص الفراعنة الجديد سيظهر لأول مرة خلال مباراة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الأمريكي التي ستقام اليوم الجمعة في السادسة مساءً فى إطار المعسكر الحالي فى إسبانيا.



ومن المقرر أن يلتقى أوليمبي الفراعنة منتخب هولندا في المباراة الودية الثانية في المعسكر الإسباني يوم 26 مارس الجارى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى نهائيات أمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.