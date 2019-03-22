كمال منصور يكثف ساعات التصوير من أجل أبو العروسة

يكثف المخرج كمال منصور ساعات التصوير من أجل الانتهاء من مسلسل " أبو العروسة 2 " حيث من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل .





تابع : منعت الإجازات حيث إنني سعيد بردود الأفعال حول الحلقات الأخيرة خاصة بعد التغييرات التي حدثت .





وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة وينتمي إلى الدراما الاجتماعية، التي تجمع شمل الأسرة نحو شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها الأعمال التي تتناول العنف وعددًا كبيرًا من الظواهر السلبية التي تأثر بها المجتمع.





ويتناول العمل مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.



