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فن

أحلام في أول ظهور لها بحفل في السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.. صور وفيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:14 ص
أحلام
أحلام
عبدالصمد ماهر
أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصولها إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقامت الفنانة الإمارتية بإحياء، حفلها الغنائي مساء اليوم،من مسرح مركز الملك فهد الثقافي وحفل ثانٍ مساء الجمعة.

يقام حفل أحلام في الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية، ويصاحبها في الحفل فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.

يذكر أن آخر أعمال أحلام أغنية "أبرحل" وهي من كلمات حسن عبدالعزيز، وألحان ياسر علي، وتوزيع عصام الشرايطي.
أحلام في أول ظهور لها بحفل في السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.. صور وفيديو
أحلام في أول ظهور لها بحفل في السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.. صور وفيديو
أحلام في أول ظهور لها بحفل في السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.. صور وفيديو
أحلام في أول ظهور لها بحفل في السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.. صور وفيديو
أحلام في أول ظهور لها بحفل في السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.. صور وفيديو

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