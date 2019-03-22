باريس تطالب طهران بإطلاق سراح ناشطة حقوقية

طالبت فرنسا السلطات الإيرانية بإطلاق سراح المحامية الإيرانية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده، محذرة من أن الاتفاق النووي ليس "شيكًا على بياض" فيما يتعلق بحقوق الإنسان.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام مجلس الشيوخ إن بلاده ستفعل كل ما يمكنها من أجل إطلاق سراح سوتوده"..حسبما أفادت قناة " سكاي نيوز" اليوم / الجمعة/.



وشدد لودريان على أن "اهتمامنا بالحفاظ على اتفاقية فيينا ليس شيكًا على بياض ممنوحًا لإيران وحتمًا هو ليس كذلك في ما يتعلّق بحقوق الإنسان".



وسوتوده، الحاصلة على جائزة ساخاروف لحرية الفكر عام 2012 من البرلمان الأوروبي، تمضي منذ يونيو 2018 عقوبة بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بتهم تجسس.



والأسبوع الماضي، أصدر القضاء الإيراني حكمًا ثانيًا بحق سوتوده يقضي بسجنها عشر سنوات إضافية وجلدها 148 جلدة بتهمة "التحريض على الفجور"، بحسب ما أفاد زوجها.