وزير الأوقاف: خطبة الجمعة تصل الآن إلى العالم كله بـ15 لغة.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حُسن التوكل على الله تعالى وحُسن الاعتماد عليه، لكن التوكل يتطلب الأخذ بأقصى الأسباب.





وأوضح «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «خطورة المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع»، أن من هنا ننتقل إلى موضوع خطبتنا الذي يُبث الآن بموقع الوزارة بـ 14 لغة لنصل برسالتنا رسالة الإسلام السمحة الإنسانية إلى العالم كله إضافة إلى لغة الإشارة.





حضر الصلاة كل من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري ، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وعلماء الأزهر والأوقاف، بمسجد السلام بمدينة طابا، بمحافظة جنوب سيناء ، وذلك بمناسبة مرور ثلاثين عاما على استرداد أرض طابا.