معلول يقود تونس أمام سواتيني ..وفرجاني ساسي خارج قائمة المباراة

أعلن الفرنسي ألان جيريس ، المدير الفني للمنتخب التونسي ، تشكيل نسور قرطاج ، وذلك استعدادا لملاقاة نظيره منتخب سواتيني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.



وتواجد على معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي في تشكيل المباراة ، بينما غاب فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك عن قائمة المباراة .



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: المثلوثي



خط الدفاع: كشريدة-صيام بن يوسف - ياسين مرياح- علي معلول



خط الوسط:أمين بن عمر- بن محمد - نعيم السليتي



خط الهجوم: يوسف المساكني - أنيس البدري - طه ياسين الخنيسي



ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة متفوقًا بفارق الاهداف عن المنتخب المصري صاحب المركز الثاني ، وهما ضمنا التأهل للبطولة ، بينما يحتل منتخب إسواتيني المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة .