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رياضة

معلول يقود تونس أمام سواتيني ..وفرجاني ساسي خارج قائمة المباراة

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:32 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن الفرنسي ألان جيريس ، المدير الفني للمنتخب التونسي ، تشكيل نسور قرطاج ، وذلك استعدادا لملاقاة نظيره منتخب سواتيني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

وتواجد على معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي في تشكيل المباراة ، بينما غاب فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك عن قائمة المباراة .

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: المثلوثي

خط الدفاع: كشريدة-صيام بن يوسف - ياسين مرياح- علي معلول

خط الوسط:أمين بن عمر- بن محمد - نعيم السليتي

خط الهجوم: يوسف المساكني - أنيس البدري - طه ياسين الخنيسي

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة متفوقًا بفارق الاهداف عن المنتخب المصري صاحب المركز الثاني ، وهما ضمنا التأهل للبطولة ، بينما يحتل منتخب إسواتيني المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة .

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