حملة أمنية لإدارة شرطة البيئة والمسطحات بالجيزة.. فيديو

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة ، وأسفرت الجهود عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.



وتم ضبط مصنعين لانتاج البروتين ومركزات الاعلاف من مستلزمات ضارة بالصحة، وضبط مصنع لانتاج الاسمدة الورقية المغشوشة والمقلدة بمركز الصف، بلغت أكثر من 450 طن دواجن نافقة تستخدم فى انتاج مركزات الأعلاف، و165 طنا من المركزات غير المسجلة فى وازارة الصحة أو البيئة، وألاف اللترات من مركزات الأسمدة المغشوشة.



يأتى ذلك إنقاذًا لثوابت الإستراتيجية الوطنية التى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على مكافحة أية أنشطة تؤثر بالسلب على صحة المواطنين والعمل على توفير المقومات الأساسية لبناء الإنسان المصرى، وفى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف الحملات الأمنية فى مجال مراقبة أسواق التصنيع والتداول ، والإتجار غير المشروع، وكذا الغش التجارى وخاصةً فى مجال الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية والمصنعة من مواد مجهولة المصدر.

