علياء حامد: السوشيال ميديا ساهمت فى الحفاظ على المياه الصالحة للشرب.. فيديو

قالت علياء حامد، رئيس تحرير مجلة نيتشر الطبعة العربية، إن العالم كله يشهد إهدارا رهيبا في المياه الصالحة للشرب.



وتابعت خلال حوارها ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "السوشيال ميديا ساهمت فى الحفاظ على المياه الصالحة للشرب".



ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمياه والذى يقام سنويًا في 22 مارس تحت شعار "لا تترك أحد يتخلف عن الركب المياه للجميع" عرفانًا وتقديرًا لهذه السلعة الغالية التي لا يمكن لأي كائن حي الاستغناء عنها على وجه الأرض، ودعوة مستدامة لأهمية المياه فى استمرار الحياة.



ويهدف الاحتفال السنوى لجذب الإنتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة وكذا تسليط الضوء على جانب معين من المياه العذبة.



كان تعيين يوم دولي للاحتفال بالمياه العذبة هو توصية قدمت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد بريو دي جانيرو في عام 1992. وقد استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين يوم 22 مارس 1993 بوصفه.