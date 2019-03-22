ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

علياء حامد: السوشيال ميديا ساهمت فى الحفاظ على المياه الصالحة للشرب.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:26 م
علياء حامد
علياء حامد
حمزة شعيب
قالت علياء حامد، رئيس تحرير مجلة نيتشر الطبعة العربية، إن العالم كله يشهد إهدارا رهيبا في المياه الصالحة للشرب.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "السوشيال ميديا ساهمت فى الحفاظ على المياه الصالحة للشرب".

ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمياه والذى يقام سنويًا في 22 مارس تحت شعار "لا تترك أحد يتخلف عن الركب المياه للجميع" عرفانًا وتقديرًا لهذه السلعة الغالية التي لا يمكن لأي كائن حي الاستغناء عنها على وجه الأرض، ودعوة مستدامة لأهمية المياه فى استمرار الحياة.

ويهدف الاحتفال السنوى لجذب الإنتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة وكذا تسليط الضوء على جانب معين من المياه العذبة.

كان تعيين يوم دولي للاحتفال بالمياه العذبة هو توصية قدمت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد بريو دي جانيرو في عام 1992. وقد استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين يوم 22 مارس 1993 بوصفه.

ترشيحاتنا

برلمانية تتوقع تطبيق العلاوة على المعاشات حتى 2018 قريبا

نجمة The Voice Kids: أغني بـ 8 لغات ولما أكبر هدخل كلية الألسن.. فيديو

شاهد.. شقيقة ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أحلام تحتضن أخاها على المسرح في ظهور نادر له.. فيديو

الحب لا يعرف السن.. حبيبان يتزوجان بعد فراق 70 عاما.. فيديو

التضامن تسحب الاستشكال على حكم علاوات المعاشات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

فهلوة المصري منقذ الـ 51 طفلا إيطاليًا.. خدع الخاطف بالصلاة واتصل بالشرطة

تونس تتقدم على إسواتيني بهدفين نظيفين في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

كلب بيتبول يمزق وجه وجسد طفلة.. وصاحبته تلومها.. صور

فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

رمضان صبحى وأحمد ياسر ريان يقودان هجوم المنتخب الأوليمبي أمام أمريكا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

أيام صفراء تعود من جديد على مسرح الهناجر.. صور

فيديو

شاهد الآن .. مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر
توفيق عكاشة: تميم يتاجر بالقضية الفلسطينية ويدعم داعش في ليبيا..فيديو
أحمد شاكر: المسرح القومي تاريخ وقُدم أعمالا خالدة.. فيديو
كارثة.. مواطنون يعرضون حياتهم للخطر فوق سطح أحد القطارات
نجمة The Voice Kids: أغني بـ 8 لغات ولما أكبر هدخل كلية الألسن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟