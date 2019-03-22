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منوعات

9 جراثيم قاتلة في أماكن لعب الأطفال Kids Area

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:28 م
حفرة الكرات
حفرة الكرات
أحمد سيف
حذرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، الأمهات والآباء من خطر أماكن لعب الأطفال على حياة ابنائهم.

وفقا لما أوردته الدراسة أن منطقة حفرة الكرات (صندوق الكرات) بالإضافة إلي العديد من أماكن اللعب تحتوي على العديد من الجراثيم التي تهدد الحياة، حيث أن تلك الأماكن تبقي أسابيع دون تنظيف.

حددت الدراسة ما يقرب من تسعة جراثيم يمكن أن يكون لها نتائج كارثية، مثل تسمم الدم والالتهاب السحائي والالتهاب الرئوي.

أجري الباحثون فحصا على حفرة الكرات التي غالبا ما تستخدم كوسيلة لعب أو علاج للأطفال المصابين بالتوحد، وقالوا إن تلك الكرات عبارة عن مستعمرات للعديد من أنواع الجراثيم القاتلة.

أوضح مؤلفو الدراسة بجامعة نورث جورجيا: "غالبًا ما تكون تلك الأماكن ملوثة بالأوساخ أو القيء أو البراز أو البول التي توفر منشأً وعوامل بيئية للتلوث الميكروبي".

قام الباحثين، بقيادة الدكتورة ماري إيلين أويسترلي، بمعالجة ستة حفر لكرات الأطفال، ملحقة بعيادات العلاج الطبيعي للأطفال في جميع أنحاء جورجيا، أخذت العينات وتم تحديد 31 نوعًا لبكتيريا وجراثيم خطرة.

وأوضح الباحثون أن خطر إصابة الطفل بهذه البكتيريا يزداد إذا كانت هناك جروح في الجلد، خاصةً إذا كان جهاز المناعة لديهم معرضًا للخطر.

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