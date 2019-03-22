مروة حداد: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالطبقات الفقيرة

قالت الكاتبة الصحفية، مروة الحداد، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الغارمات تعد من أهم التوجهات التي تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.



وأوضحت "الحداد" خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية الأولى، أن تلك المبادرات تساهم في تنمية المجتمع بشكل كبير، مطالبة الرئيس بتنبي الأمهات المصريين اللاتي في أمس الحاجة للدعم.



وتابعت، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالطبقات الفقيرة، والتي تظهر في مبادرات الدولة لإنقاذ الغارمات في السجون المصرية.