طريقة عمل كيك بوكية الورد للمناسبات

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل كيكة بوكيه الورد للمناسبات بشكل مميز لتحضيرها وتقديمها بجانب الهدايا.



المقادير :



كيك مقاسات مختلفة

كريمة زبدة ملونة باللون الأخضر

عجينة سكر ملونة باللون الأحمر

زهور قابلة للأكل



طريقة التحضير :



* يثبت الكيك على قاعدة دائرية



* تضاف أول طبقة من الكيك وتضاف كريمة الزبدة وطبقة أخرى من الكيك وطبقة من كريمة الزبدة حتى انتهاء الكيك ويثبت الكيك بأعواد خشبية



* يغطى الكيك بكريمة الزبدة



* تشكل عجينة السكر باللون الأخضر لرول رفيع جدا بشكل فروع الورد ويرص على جوانب الكيك



* يلف الكيك بعجين السكر باللون الأحمر على شكل ورق البوكيه



* يضاف الورد القابل للأكل أعلى الكيك