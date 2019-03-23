طريقة عمل كيك بوكية الورد للمناسبات

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل كيكة بوكيه الورد للمناسبات بشكل مميز لتحضيرها وتقديمها بجانب الهدايا.
المقادير :
كيك مقاسات مختلفة
كريمة زبدة ملونة باللون الأخضر
عجينة سكر ملونة باللون الأحمر
زهور قابلة للأكل
طريقة التحضير :
* يثبت الكيك على قاعدة دائرية
* تضاف أول طبقة من الكيك وتضاف كريمة الزبدة وطبقة أخرى من الكيك وطبقة من كريمة الزبدة حتى انتهاء الكيك ويثبت الكيك بأعواد خشبية
* يغطى الكيك بكريمة الزبدة
* تشكل عجينة السكر باللون الأخضر لرول رفيع جدا بشكل فروع الورد ويرص على جوانب الكيك
* يلف الكيك بعجين السكر باللون الأحمر على شكل ورق البوكيه
* يضاف الورد القابل للأكل أعلى الكيك
المقادير :
كيك مقاسات مختلفة
كريمة زبدة ملونة باللون الأخضر
عجينة سكر ملونة باللون الأحمر
زهور قابلة للأكل
طريقة التحضير :
* يثبت الكيك على قاعدة دائرية
* تضاف أول طبقة من الكيك وتضاف كريمة الزبدة وطبقة أخرى من الكيك وطبقة من كريمة الزبدة حتى انتهاء الكيك ويثبت الكيك بأعواد خشبية
* يغطى الكيك بكريمة الزبدة
* تشكل عجينة السكر باللون الأخضر لرول رفيع جدا بشكل فروع الورد ويرص على جوانب الكيك
* يلف الكيك بعجين السكر باللون الأحمر على شكل ورق البوكيه
* يضاف الورد القابل للأكل أعلى الكيك