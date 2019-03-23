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مرأة

طريقة عمل كيك بوكية الورد للمناسبات

السبت 23/مارس/2019 - 03:01 ص
كيك بوقية الورد
كيك بوقية الورد
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل كيكة بوكيه الورد للمناسبات بشكل مميز لتحضيرها وتقديمها بجانب الهدايا.

المقادير :

كيك مقاسات مختلفة
كريمة زبدة ملونة باللون الأخضر
عجينة سكر ملونة باللون الأحمر
زهور قابلة للأكل

طريقة التحضير :

* يثبت الكيك على قاعدة دائرية

* تضاف أول طبقة من الكيك وتضاف كريمة الزبدة وطبقة أخرى من الكيك وطبقة من كريمة الزبدة حتى انتهاء الكيك ويثبت الكيك بأعواد خشبية

* يغطى الكيك بكريمة الزبدة

* تشكل عجينة السكر باللون الأخضر لرول رفيع جدا بشكل فروع الورد ويرص على جوانب الكيك

* يلف الكيك بعجين السكر باللون الأحمر على شكل ورق البوكيه

* يضاف الورد القابل للأكل أعلى الكيك

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