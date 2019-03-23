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رياضة

محمد عبدالمنصف:هستمر في الملعب طول ما أنا واقف على رجلي.. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 04:40 ص
محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف
عمرو ابوبكر
قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن استمراره في اللعب مرهون بحالته البدنية وقدرته على إفادة باقي اللاعبين في الملعب.

وأضاف عبدالمنصف، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامجه «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «طول ما جسمي قابل وقادر لازم أكمل في الملاعب»، متابعًا: «بعض الناس بتحسبها بضرب الأرقام القياسية، لكن طول ما أنا واقف على رجلي هكمل».

وأردف حارس وادي دجلة قائلًا: «المدير الفني لوادي دجلة دائما يحفزني، وقال لسه قدامك سنتين وثلاثة لو حافظت على مستواك الحالي».

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