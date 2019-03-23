سيولة مرورية على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية.. فيديو

أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن اليوم، السبت، يشهد سيولة مرورية على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية، مشيرا إلى أن الحالة الجوية جيدة على الطرق السريعة ولا توجد عواقب تؤثر على الحركة المرورية مثل الشبورة أو الأتربة.





وأضاف «الشربيني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جميع الطرق الصحراوية والزراعية تعمل بشكل جيد، موضحًا أنه لا توجد توقفات علي الطريق الدائري تؤدي إلى إحجام مرتفعة.





وأِشار إلى أن الإدارة العامة للمرور كثفت الخدمات على الطرق لمتابعة الحالة المرورية وتقديم خدمات للمواطنين، مناشدًا المواطنين الالتزام بالقواعد المرورية أثناء القيادة.