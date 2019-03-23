لطيفة تكشف حقيقة زواجها من أحمد وفيق

حالة من الغضب سيطرت على الفنانة لطيفة بعد خروج شائعات تزعم زواجها من الممثل أحمد وفيق، حيث حرصت على الرد على هذه الشائعة من خلال برنامج الراديو بيضحك على إذاعة نجوم إف إم.



وقالت: "أنا مصدومة، ومش فاهمة جابوا الكلام ده منين.. أولًا أحمد وفيق ده أخويا، ثانيًا هو متجوز واحدة تونسية وعايش في فرنسا، وعنده ولاده ربنا يخليهم".



وتابعت: "أنا عايزة أقول لكل اللي قاعدين يكتبوا ويألفوا براحة شوية.. أنا لو اتجوزت هقول قدام الكل إني اتجوزت.. يعني اشمعنى أحمد وفيق اللي اتجوزته.. هو شخص محترم ومن أحسن الفنانين إلّي اتعاملت معاهم".

