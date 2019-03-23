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أخبار البلد

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

السبت 23/مارس/2019 - 11:20 ص
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: إن رحلة خطوط طيران العربية رقم 9621 المتجهة إلى الشارقة ورحلة خطوط طيران الاتحاد رقم 658 المتجهة إلى أبو ظبي، ورحلة الخطوط المغربية رقم 273 المتجهة الى كازابلانكا تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا رقم 8291 المتجهة إلى فرانكفورت، ورحلة خطوط طيران النيل رقم 6111 المتجهة إلى مدريد، تأخرا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب ظروف التشغيل.

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