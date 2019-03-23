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تعليم

وزير التعليم: جميع شرائح تابلت أولى ثانوي ستكون مفعلة عصر اليوم

السبت 23/مارس/2019 - 02:05 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشركة المصرية للإتصالات سوف تنتهي من تفعيل كافة شرائح التابلت التي تم تسليمها لطلاب أولى ثانوي في موعد أقصاه، الرابعة من عصر اليوم.

جاء هذا التصريح ردا من الوزير على شكوى تلقاها على جروب تمرد معلمي مصر عبر تطبيق واتس اب، حيث أكدت هذه الشكوى أن شرائح التابلت غير مفعلة والدعم الفني للشركة المصرية للاتصالات لا يستجيب لاتصالات الأهالي على الرغم من أنه لن يتبقى على بدء الامتحانات الإلكترونية إلا ساعات.

جدير بالذكر أن امتحانات أولى ثانوي ستبدأ من 24 مارس حتى 4 أبريل المقبل، وهذه الامتحانات ستعقد على التابلت وليس بها نجاح ورسوب، وسيقتصر إجراء الامتحان التدريبي على طلاب المدارس الحكومية ‏والخاصة فقط، وسيعقد الامتحان فيما درسه الطالب بداية من الفصل الدراسي الثاني.

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