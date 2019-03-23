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رياضة

ريال مدريد ينضم إلى سباق التعاقد مع دي ليخت

السبت 23/مارس/2019 - 02:12 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انضم نادي ريال مدريد الإسباني، إلى سباق الأندية التى تستهدف التعاقد مع الهولندى ماتياس دي لخت مدافع فريق اياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد تستهدف التعاقد مع ماتياس دي ليخت، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن ماتياس دي ليخت سيكون البديل الأنسب للفرنسي رافائيل فاران، الذي يرغب في الرحيل عن صفوف ريال مدريد.

ويتنافس على ضم دي ليخت العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها باريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر سيتي.

وشارك دي ليخت مع أياكس في 25 مباراة في الدوري الهولندي هذا الموسم، سجل خلالهما هدفين وصنع هدفا.

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