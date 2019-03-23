شاهد.. شاب ينقذ أطفالا على مواسير الغاز بعد نشوب حريق فى منزلهم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مقطع فيديو لشخص يقوم بإنقاذ سكان منزل بعد ان نشب حريق فى احد المنازل ،ومحاولة بعض المواطنين من الجيران وأهالي المنطقة مساعدة الأشخاص والأطفال وإنقاذهم من الحريق.



وظهر الشخص فى مقطع الفيديو يتسلق مواسير الغاز ، وسط صيحات من أهالي المنطقة، بالعمارة التي بها العقار المحترق، حتى وصل لشرفة العقار وأخذ أحد الأطفال من داخل الشرفة على ظهره ونزل به على الماسورة لأقرب شرفة وسلمه لبعض الأهالي، ثم صعد مرة أخرى وأنقذ الطفل الثاني ونزل به بنفس الطريقة أيضًا.

