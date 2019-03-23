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فن

مي كساب تساند شيرين بعد وقفها عن الغناء

السبت 23/مارس/2019 - 06:30 م
مى كساب وشيرين
مى كساب وشيرين
محمد بدران
حرصت الفنانة مى كساب على دعم ومساندة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد وقفها عن الغناء بسبب الإساءة لمصر في حفلها الذي أقيم في البحرين مؤخرا.

وكتبت مي عبر حسابها بموقع "تويتر": "‏حبيبتي شيرين ربنا دايما بيكون واقف جمبك ما تزعليش هتعدي والناس هتفهم انك ما كتتيش تقصدي ربنا يقويكي".

وكانت الفنانة شيرين أحيت حفلا غنائيا منذ أيام في دولة البحرين، وأثناء غنائها قالت "أنا هنا اتكلم براحتى في مصر ممكن يسجنونى"، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابة يسىء لمصر واتخذت قرارا بوقفها عن الغناء وأحالتها للتحقيق.
مي كساب تساند شيرين بعد وقفها عن الغناء

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