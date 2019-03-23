نشأت الديهي يفتح النار على أيمن نور ويفضح أكاذيبه

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الإخواني الهارب "أيمن نور"، وذلك لانتقاد الأخير للتعديلات الدستورية المقترحة.



وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مجموعة من التغريدات التي نشرها خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع وهو يفضح أكاذيب أيمن نور.



وتابع "الديهي": "أيمن نور مالوش حق أنه يتكلم عن التعديلات الدستورية لأنه ليس معارض ولكنه خائن، مين قالك أن ليك حق تتكلم فيما لا يعنيك، أنت خلعت الرداء المصري".

