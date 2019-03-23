26 ألفا و 700 طالب يؤدون امتحانات تابلت أولى ثانوي بالبحيرة غدا

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة كافة الاستعدادات والتجهيزات لعقد الامتحان التجريبي على التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى حيث يؤدى غدا الأحد 26 الفا و700 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام بالبحيرة امتحانات التابلت فى 18 ادارة تعليمية وذلك حتى يوم 4 من شهر أبريل المقبل.



أكد "محمد سعد محمد" وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على الانتهاء من تسليم شرائح التابلت المدرسي لـ97%من طلاب الصف الأول الثانوى، حتى أمس الجمعة و استكمال العدد الباقى 700 طالب وطالبة اليوم السبت وذلك بإجمالي 26 ألفا و700 طالب،



ومن جانبه أشار "فتحى الغرباوي" مدير الإدارة التعليمية بايتاى البارود فى تصريحات خاصة " بصدى البلد " إلى الانتهاء من تجهيز كافة الاستعدادات لعقد الامتحان التجريبي على التابلت لطلاب لصف الأول الثانوى العام فى 8 مدارس ثانوى غدا الأحد مشيرا إلى التأكد من تفعيل الشريحة وتسليمها للطلاب.



فيما أكدت "فهيمة أحمد الخولى" مدير مدرسة الدكتور لطفى الأسطى الثانوية بنات بالإدارة التعليمية بايتاى البارود على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالامتحان التجريبي على التابلت لطالبات الصف الأول بالمدرسة مشيرة إلى إعادة ترتيب الطالبات والتأكد من أماكنهم الصحيحة وتسليم الأكواد السرية للاختبار بالإضافة إلى طباعة الأكواد السرية للطالبات وعمل لجان لتوزيع العمل بداخل الفصول والتأكد من تفعيل أيقونة الامتحانات والتأكد من دخول الأكواد السرية.



وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قد وجه محمد سعد مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات بالمحافظة، بتوفير شرائح التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوى قبل بدء الامتحان التجريبي، وذلك من خلال فتح جميع سنترالات المحافظة، يومى الجمعة، و السبت، علي مدار الـ24 ساعة لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور وتيسير إجراءات حصولهم على تلك الشرائح.



ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الإستفادة القصوى من بنك المعرفة المصري الذى يعد أحد أهم إنجازات الدولة والمشروعات الرائدة التي تساهم فى تطوير جودة التعليم فى إطار رؤية مصر 2030 وفى إطار الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.



