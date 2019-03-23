محامٍ: قرار الرئيس بخصوص المعاشات انتصر للحق وأراح الجميع.. فيديو

قال المحامي عبد الغفار مغاوري، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب استشكال الحكومة ضد حكم أصحاب المعاشات، أسعد الجميع ولم يكن متوقعا موضحا أن قرار الرئيس أراح أصحاب المعاشات ورفع الحرج عن وزيرة التضامن الإجتماعي.



وأضاف " مغاوري " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قرار تنفيذ الحكم القضائي إلزامي على رئيس الجمهورية والرئيس السيسي نفذ حكم المحكمة، وتدخل في الوقت المناسب.



وتابع:" 4 ملايين مواطن يستفيدون من قرار الرئيس السيسي الخاص بالمعاشات، والحكم القضائي الخاص بالمعاشات معنى بموظفي الدولة القطاع الحكومي والقطاع العام وبعض فروع القطاع الخاص النمطي التي تحصل على العلاوات في الأجر المتغير".



وأكمل:" تنفيذ الحكم الخاص بتسوية المعاشات بسيط للغاية بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير الخاص بالعلاوات الخاصة".

