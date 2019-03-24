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حالة الطقس اليوم الأحد 24 /3 /2019 في مصر والدول العربية

الأحد 24/مارس/2019 - 12:09 ص
الطقس في القاهرة
الطقس في القاهرة
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية:-

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22
شبين الكوم 15 22
طنطا 15 22
دمنهور 14 21
الإسكندرية 15 20
بلطيم 15 21
مطروح 15 19
السلوم 12 19
سيوة 15 23
بورسعيد 16 20
دمياط 15 20
الزقازيق 14 23
الإسماعيلية 15 24
السويس 14 22
العريش 11 22
رفح 10 21
رأس سدر 15 22
نخل 09 22
نويبع 19 23
طابا 18 21
كاترين 07 15
الطور 16 23
شرم الشيخ 20 27
الغردقة 16 26
مرسى علم 16 25
الفيوم 15 22
بني سويف 14 23
المنيا 13 24
أسيوط 14 24
سوهاج 14 25
قنا 15 26
الأقصر 16 28
أسوان 17 29
أبوسمبل 20 28
الوادي الجديد 18 27
شلاتين 21 32
أبو رماد 22 34
راس حدربة 22 32
حلايب 23 29


أما عن درجات الحرارة المتوقعة، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 37
المدينة 22 35
الرياض 22 34
المنامة 21 27
أبوظبى 24 33
الدوحة 23 26
الكويت 18 26
دمشق 04 18
بيروت 11 19
عمان 05 15
القدس 05 15
غزة 12 20
بغداد 14 23
مسقط 23 28
صنعاء 11 28
الخرطوم 23 42
طرابلس 10 17
تونس 9 20
الجزائر 10 18
الرباط 11 21
نواكشوط 16 24

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