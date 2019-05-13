فرمان من جروس.. تدريب أحد لاعبي الزمالك على حراسة المرمى

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريب أحد اللاعبين مع حراس المرمى، تحسبا لأي ظروف طارئة قد تحدث خلال مواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية.



ويغيب عن الزمالك محمود عبد الرحيم جنش بسبب طرده أمام النجم الساحلي، كما يغيب الحارس البديل عماد السيد، بعد الإصابة القوية التي لحقت به أمام الداخلية، ليصبح عمر صلاح هو الحارس الوحيد المتواجد في قائمة الزمالك.



ورغم محاولات الجهاز الطبي لتأهيل عماد السيد من أجل الجلوس على دكة البدلاء يوم المباراة، إلا أن جروس قرر تدريب أحد اللاعبين مع الحراس تحت إشراف المدرب توماس، تحسبا لأي ظروف طارئة.



كان الفريق الأبيض صعد إلى النهائي عقب فوزه على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد بمجموع المباراتين.‎