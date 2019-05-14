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أخبار العالم

إصابة 10 أشخاص وفقدان 6 آخرين في اصطدام طائرتين بأمريكا

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 04:42 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلن حرس السواحل الأمريكي، إصابة 10 أشخاص، وفقدان 6 آخرين، في اصطدام طائرتين جنوب شرق ولاية آلاسكا الأمريكية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن المسئول بحرس السواحل، جون بول ريوس، قوله: "إن 10 من ركاب الطائرتين تلقوا العلاج، فيما لم يؤكد أن الحادث سببه اصطدام الطائرتين ببعضهما البعض".

وأشار إلى أن الطائرتين إحداهما تحمل 11 راكبًا، بالإضافة لطاقم الطائرة، والأخرى تحمل 5 أفراد، وسقطتا في منطقة تبعد 45 كيلومترًا، شمال منقطة كيتشيكان في ولاية آلاسكا.

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