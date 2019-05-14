إصابة 10 أشخاص وفقدان 6 آخرين في اصطدام طائرتين بأمريكا

أعلن حرس السواحل الأمريكي، إصابة 10 أشخاص، وفقدان 6 آخرين، في اصطدام طائرتين جنوب شرق ولاية آلاسكا الأمريكية.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن المسئول بحرس السواحل، جون بول ريوس، قوله: "إن 10 من ركاب الطائرتين تلقوا العلاج، فيما لم يؤكد أن الحادث سببه اصطدام الطائرتين ببعضهما البعض".



وأشار إلى أن الطائرتين إحداهما تحمل 11 راكبًا، بالإضافة لطاقم الطائرة، والأخرى تحمل 5 أفراد، وسقطتا في منطقة تبعد 45 كيلومترًا، شمال منقطة كيتشيكان في ولاية آلاسكا.