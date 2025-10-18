قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قبل مواجهة غانا.. عزومة سمك تثير أزمة في معسكر منتخب مصر للسيدات

منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات
يسري غازي

يواصل الجهاز الفني ل منتخب مصر للسيدات بقيادة أحمد رمضان تحضيراته لخوض مباراتي مصر وغانا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ويخوض منتخب مصر للسيدات معسكرا في الوقت الراهن يعقبه لقاء الذهاب أمام غانا في الإسماعيلية 23 أكتوبر ثم يغادر إلى أكرا لخوض الإياب أمام غانا في 28 من الشهر الجاري.


ويخوض منتخب مصر للسيدات بقيادة أحمد رمضان  مباراة الذهاب في مصر على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية 23 أكتوبر، وتغادر بعثة مصر القاهرة 25 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب في أكرا يوم 28 أكتوبر.

وشهد معسكر منتخب مصر للكرة النسائية خلال الساعات القليلة الماضية مشادة كلامية بين عنصرين من الجهاز الفني قبل انطلاق المران بعدما رفض المدير الفني فكرة عودة المدرب العام إلى منصبها ومشاركتها في التدريبات رغم قرار اتحاد الكرة بإعادتها مؤخرًا.

وتمسك المدير الفني ل منتخب مصر للسيدات بموقفه الرافض للعمل معه بعد أن كان قد طالب سابقًا باستبعادها رفقة عنصر آخر من الجهاز الفني.

ويعود سبب الخلاف بينهما إلى واقعة سابقة تعود لمعسكر مباراة مصر ورواندا والمتعلقة بـ"عزومة السمك" وفقًا لما أكده المدير الفني للمقربين منه بعد استفسارهم عن السبب الرافض التام لتواجدهما معه.

ويشهد معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية المقرر إقامته استعدادًا لمواجهتي غانا تواجد وجه جديد ضمن صفوف المنتخب الوطني للمرة الأولى وهي نور أبو الخير لاعبة فريق أكتونيانز الحالية ولاعبة برينتفورد الإنجليزي السابقة، وذلك من أجل الوقوف على مدى إمكانية الاستفادة منها مستقبلًا مع المنتخب الوطني بعدما حضرت اللاعبة إلى مصر على نفقتها الخاصة


وينتظر أن يحسم الجهاز الفني ل منتخب مصر للسيدات بقيادة أحمد رمضان التشكيلة المقرر اختيارها لخوض مباراتي غانا وسط تصاعد لأسهم العديد من اللاعبات المنتظر الرهان عليهن في التصفيات.

ووضع الجهاز الفني ل منتخب مصر للسيدات في حساباته لحراسة المرمى كلا من مها الدمرادش وفرح سمير وحبيبة صبري وكنزي مجدي ووفاء ربيع مع تواجد المدافعات ثريا أشرف وحبيبة عمر ونور عبدالواحد وأميرة محمد وياسمين عبدالعزيز ونورا خالد ورودينا عبدالرسول وإيمان حسن.


وظهر في الوسط يارا صبري وعهد طارق وحبيبة بكتاش وشروق السيد ونور نهاد وجوي عماد بجانب نادية رمضان المحترفة إلى جانب نادين غازي ومنة طارق وأسماء علي وليلى شريف ونادية صوان وحبيبة عصام وفرح هشام ومهيرة علي.


ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية في تخطي عقبة غانا والمنافسة بقوة على حصد تأشيرة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية في نسختها المقبلة.

منتخب مصر منتخب السيدات منتخب غانا اتحاد الكرة كأس أمم إفريقيا

