لا يعرف عن خصمه الكثير.. تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية بوروندي قبل لقاء إيجل نوار

يحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره إيجل نوار البوروندي، اليوم، السبت، في تمام الساعة الرابعة عصر بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي رحلته هذا الموسم في المسابقة القارية بهدف استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي فقده الموسم الماضي بعد خسارته في نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

 تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية بوروندي قبل لقاء إيجل نوار

لم يسبق أن جمع أي لقاء رسمي بين الأهلي وفريق إيجل نوار البوروندي، وتُعد المواجهة المقبلة بينهما الأولى على الإطلاق في أي بطولة قارية.

ورغم ذلك، يمتلك الأهلي تجربة سابقة مع الأندية البوروندية، حين واجه فريق فيتالو في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا عام 2000، حيث حقق الفوز في القاهرة بنتيجة 3-0، قبل أن يخسر إيابًا بنتيجة 2-1 في بوجمبورا، ويتأهل بفارق الأهداف.

ويدخل الأهلي هذه المباراة بتفوق واضح على جميع الأصعدة، سواء من حيث القيمة السوقية، أو عدد المشاركات القارية، أو سجل البطولات.

ويُعد الأهلي  القوة الأبرز في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، ويمتلك إرثًا قاريًا يصعب مقارنته بأي نادٍ في المنطقة، في حين يخوض إيجل نوار إحدى مشاركاته القارية النادرة أمام أكثر الأندية الأفريقية تتويجًا وخبرة.

وتُعد هذه المباراة الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب على رأس الجهاز الفني للأهلي، بعد تعيينه قبل أسبوع خلفًا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق عقب تراجع النتائج.

ويعاني الأهلي من غياب خمسة لاعبين مؤثرين في مواجهة إيجل نوار، وهم: أحمد رضا، أشرف داري، حسين الشحات، إمام عاشور، وكريم فؤاد، مما يفرض تحديات كبيرة على الجهاز الفني في هذه المواجهة الحاسمة.

قائمة الأهلي للمباراة:

 محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

