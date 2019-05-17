70 مليون دولار من السعودية والإمارات دعما لاستمرار التعليم في مدارس اليمن

قدمت السعودية والإمارات دعمًا ماليًا بمبلغ 70 مليون دولار، للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم، سعيًا منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني، وضمان استمرار المدارس في أداء مهامها، وفتح أبوابها أمام الطلاب لمواصلة تعليمهم الأساسي النظامي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).



جاء ذلك خلال توقيع المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بدولة الإمارات سلطان محمد الشامسي، وممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية الطيب آدم، في مقر المركز بالرياض، اتفاقية لتقديم الحوافز النقدية للمدرسين والمدرسات في اليمن، حيث ستقدم المملكة 35 مليون دولار من حجم الدعم، ودولة الإمارات العربية المتحدة 35 مليون دولار أخرى بالمناصفة بينهما.



ويستفيد من المشروع 136 ألفا و799 فردًا في محافظات "إب، وأمانة العاصمة، والبيضاء، وحجة، وذمار، وصعدة، صنعاء، وعمران، والمحويت، وريمة".



وقال ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية، الطيب آدم، إنه جرى اليوم توقيع اتفاقية لتقديم الحوافز النقدية للمعلمين في اليمن بقيمة 70 مليون دولار أمريكي مقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التعليم والأطفال في اليمن.



وأوضح أن البرنامج سيدعم 130 ألف معلم بحوافز نقدية شهرية، يستفيد منها 3.7 مليون طفل يمني ليكملوا دراستهم داخل بلادهم.



وبيّن الطيب آدم أن دعم المعلمين سيساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي وامتلاك العائلات أموال نقدية تُحسن قدرتهم الشرائية.



وأبدى ممثل منظمة اليونيسيف تقديره للدعم السخي الذي تقدمه المملكة والإمارات لمنظمة اليونيسيف لمساعدة الأطفال في اليمن والعراق وسوريا وبنجلاديش والدول الأفريقية وغيرها من الدول.



وأشار إلى أن البلدين أسهما منذ السنة الماضية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي لليونيسيف، لدعم قطاعات التغذية والصحة والتعليم ومكافحة وباء الكوليرا، مشيرًا إلى التمكن من احتواء الكوليرا في اليمن والحد من مخاطره.



وأعرب عن أمله في استمرار الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين.



وأعلن الطيب آدم عن وجود مساهمة جديدة من المملكة والإمارات كجزء من مشروع إمداد، وهي بمبلغ 40 مليون دولار أخرى سيتم تقديمها لليونيسيف لمكافحة سوء التغذية ودعم القضاء على الكوليرا في اليمن.