ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

رئيس حي الزاوية الحمراء يرد على شكاوى الأهالي بخصوص حديقة بلازا

الجمعة 17/مايو/2019 - 07:01 ص
رئيس حي الزاوية الحمراء
رئيس حي الزاوية الحمراء يرد على شكاوى الأهالي
عبد العزيز جمال
رد اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، على أهالي الحي، بخصوص شكواهم حول تجريف حديقة بلازا بشارع مكتب الصحة بعد إنفاق الأموال على تجميلها.

وأوضح "عبد الحميد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه تم تجريف الحديقة في إطار إعادة زراعتها وتطويرها وتجميلها لتكون متنفس لأهالي المنطقة.

وفي سياق متصل أكد رئيس الحي أنه تمت إزالة المخلفات بالحديقة المتواجدة بجوار مبنى الحزب الوطني (سابقا) بشارع منشية الجمل، وقامت إدارة الحدائق بزراعتها ورفع كفاءتها، في إطار حرصه على الحفاظ على المساحات الخضراء بنطاق الحي وصيانتها.

ترشيحاتنا

الديهي يكشف عن الصندوق الأسود لوالد "حازم صلاح أبو إسماعيل"

ضربة جديدة لأنقرة.. أمريكا تنهي اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

تعرف على صفات تؤكد الإصابة بالنرجسية

5 طرق لتعطير جسمك في رمضان دون استخدام العطور

تعرف على عالم مسلم أفطر البعض في جنازته من شدة الزحام

شاهد .. الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فؤاد يشعل خيمة ليالي الميرلاند بحضور كامل العدد.. صور

أفضل طرق للف الحجاب بدون دبابيس في الصيف.. صور

لماذا تقترب أسماك القرش من الشاطئ بكثرة في الصيف.. عالم بيئي يجيب