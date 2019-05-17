رئيس حي الزاوية الحمراء يرد على شكاوى الأهالي بخصوص حديقة بلازا

رد اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، على أهالي الحي، بخصوص شكواهم حول تجريف حديقة بلازا بشارع مكتب الصحة بعد إنفاق الأموال على تجميلها.



وأوضح "عبد الحميد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه تم تجريف الحديقة في إطار إعادة زراعتها وتطويرها وتجميلها لتكون متنفس لأهالي المنطقة.



وفي سياق متصل أكد رئيس الحي أنه تمت إزالة المخلفات بالحديقة المتواجدة بجوار مبنى الحزب الوطني (سابقا) بشارع منشية الجمل، وقامت إدارة الحدائق بزراعتها ورفع كفاءتها، في إطار حرصه على الحفاظ على المساحات الخضراء بنطاق الحي وصيانتها.