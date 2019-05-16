سفير فرنسا بالجزائر: لا نريد التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر

نفى السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريانكور رغبة بلاده في التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
وقال دريانكور للصحفيين عقب استقبال الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح له ، اليوم الخميس ، حيث سلمه أوراق اعتماده "ننفي أي إرادة في تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية للجزائر" ، مؤكدا أن بلاده تتابع "بكل احترام" الوضع في الجزائر.
وكان الرئيس بن صالح قد استقبل اليوم 10 سفراء حيث تسلم منهم أوراق اعتمادهم.
وقال دريانكور للصحفيين عقب استقبال الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح له ، اليوم الخميس ، حيث سلمه أوراق اعتماده "ننفي أي إرادة في تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية للجزائر" ، مؤكدا أن بلاده تتابع "بكل احترام" الوضع في الجزائر.
وكان الرئيس بن صالح قد استقبل اليوم 10 سفراء حيث تسلم منهم أوراق اعتمادهم.