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أخبار العالم

سفير فرنسا بالجزائر: لا نريد التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر

الخميس 16/مايو/2019 - 06:37 م
السفير الفرنسي بالجزائر
السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريانكور
أ ش أ
نفى السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريانكور رغبة بلاده في التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.

وقال دريانكور للصحفيين عقب استقبال الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح له ، اليوم الخميس ، حيث سلمه أوراق اعتماده "ننفي أي إرادة في تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية للجزائر" ، مؤكدا أن بلاده تتابع "بكل احترام" الوضع في الجزائر.

وكان الرئيس بن صالح قد استقبل اليوم 10 سفراء حيث تسلم منهم أوراق اعتمادهم.

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