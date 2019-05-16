هشام عبد العزيز: سيدنا محمد كالياقوت بين الحجر.. فيديو

قال الشيخ هشام عبد العزيز، الداعية الإسلامي، إن هناك فريقا ظلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد رفعه إلى مكانة عالية جدا فوق النبوية والنبي يأباها.



وأضاف عبدالعزيز، خلال برنامج «إنسانيات»، على قناة «صدى البلد»، أن الفريق الأخير يرى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا بالضبط تماما ولا يفرق عننا تماما ويأكل ويشرب وينام وتجري عليه سائر التكاليف وهذا الفريق ظلم سيدنا محمد.



وأوضح الشيخ هشام عبد العزيز، أن القرآن الكريم كشف عن فضل النبي محمد صلى الله وعليه وسلم: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ»، وأوضح أن النبي يختلف عن البشر بانه يوحي إليه، قائلا ان سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كاليقوت بين الحجر، فهو خير خلق الله كلهم.