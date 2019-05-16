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فن

شاهد... البرومو الثانى لفيلم Through The Black Glass المشارك فى كان

الخميس 16/مايو/2019 - 06:14 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم Through The Black Glass البرومو الدعائى الثانى له على خلفية عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ72 والتى تستمر حتى 25 مايو الجارى.

تدور الأحداث حول فتاة عمياء نشأت فى مدرسة داخلية للدير ويبدو أن القدر يمنحها فرصة مدهشة وهى أن هناك رجل غنى مستعد للدفع مقابل عملية لاستعادة بصرها ويعرض الزواج منها ولكن بشروط.

الفيلم من بطولة مكسيم سوخانوف وفاسيليسا دينيسوفا وناديزدا ماركينا، والفيلم من إنتاج Proline Film، والعمل وصلت ميزانيته إلى 900 ألف يورو.

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