نائب محافظ البحيرة تزور مصابي حريق المنطقة الصناعية.. صور

زارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة الدكتور أيمن مرعي مدير إدارة الطوارئ مصابى حادث حريق المنطقة الصناعية بكفر الدوار الذين تماثلوا للشفاء والمحجوزين فى المستشفى العام للاطمئنان على حالتهم الصحية، ووجهت نائب المحافظ بتوفير الرعاية اللازمة لهم.



شهدت المنطقة الصناعية بكفر الدوار حريق مروع بالهيش والبوص المتواجد بداخلها مما أدى إلى إصابة 30 شخصا من العاملين بالمنطقة وتم نقلهم للمستشفى العام لاتخاذ العلاج اللازم وتماثل 28 للعلاج وتم التصريح لهم بالخروج من المستشفى وحجز مصابين آخرين لصعوبة حالتهما الصحية.



كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد نشوب حريق بالهيش والاحراش بمنطقة الفيلل بداخل المنطقة الصناعية وإنتقلت على الفور قوات الحماية المدنية على الفور وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده وأسفر الحريق عن إصابة 30 من عمال المنطقة الصناعية بحالة اختناق.