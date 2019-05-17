الاثنين.. رمضان ومحبة الأوطان في ملتقى الهناجر الثقافي

يعقد قطاع شئون الإنتاج الثقافى، لقائه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، بعنوان "رمضان ومحبة الأوطان" فى التاسعة من مساء يوم الاثنين المقبل بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز .



ضيوف الملتقى، الشيخ الدكتور مظهر شاهين، من علماء الأزهر الشريف، الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافى الأرثوذكسى، الأب رفيق جريس، رئيس لجنة بيت العيلة ومجلس كنائس مصر، الشاعر عبد العزيز جويدة، الناقد الفنى الدكتور أشرف عبد الرحمن .



بمصاحبة فرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التونى، وتدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى .