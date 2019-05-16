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منوعات

إنستجرام تقرر إيقاف دعم تطبيقها المستقل للتراسل Direct

الخميس 16/مايو/2019 - 09:51 م
إنستجرام
إنستجرام
آية جمعة
قرر موقع الصور والفيديوهات الشهير " Instagram"، إيقاف دعم تطبيق المراسلة المستقل "Direct for Instagram"، ابتداء من الشهر المقبل، وذلك قبل أن يتاح لبعض الأشخاص فرصة استخدامه بحسب ما ذكره موقع " Techradar ".

وتعرض الشركة رسالة عند فتح تطبيق " Direct for Instagram"، لإعلام المستخدمين بالموعد المحدد لإغلاق التطبيق.

لفت الموقع التقني إلى أنه لن يتم حذف رسائل المستخدمين الموجودة بالتطبيق، بل سوف تظهر الرسائل مباشرة فى تطبيق إنستجرام.

ويذكر أن تطبيق المراسلة المستقل " Direct for Instagram"، تم إطلاقه لأول مرة فى ديسمبر 2017، باعتباره أول تطبيق مشابهة لطريقة عمل تطبيق سناب شات Snapchat – إذ يمكن للمستخدمين مشاركة صورهم وفيديوهاتهم، أو كتابة الرسائل بسهولة، ويختفي صندوق بريد الرسائل الخاصة ضمن تطبيق إنستاجرام الأساسي بمجرد تثبيت التطبيق، ولا يمكن الوصول إلى أي رسائل إلا عبر تطبيق Direct.

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