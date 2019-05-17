الديهي يكشف كذب وتدليس حازم صلاح أبو إسماعيل

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل اعتبر أن الإرهابي أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة السابق شهيدًا.



وقال "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أمس الخميس: "حازم صلاح أبو إسماعيل اعتبر أن أسامة بن لادن شهيد وهذا يعتبر تجرؤ على الله وكأن معه مفاتيح الجنة".



وكشف "الديهي"، كذب وتدليس حازم صلاح أبو إسماعيل، عندما أكد أنه درس ميزانية إسرائيل لمدة 6 سنوات، ووصل من خلالها أن دخل إسرائيل من الزراعة أكبر من دخل مصر بالكامل.



وأوضح "الديهي"، أن حقيقية الأمر أن حازم صلاح أبو إسماعيل أدلى بهذه التصريحات عام 2010، وحينها بلغت ميزانية مصر 219مليار دولار، وإسرائيل 217مليار دولار.