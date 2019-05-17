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رياضة

ترتيب الدوري بعد الفوز على إنبي .. اللقب 41 يزحف نحو الأهلي

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:43 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
يسرى غازى
تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي على نظيره فريق إنبي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الشياطين الحمر حسين الشحات في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ومروان محسن في الدقيقة الأخيرة.

وارتفع رصيد المارد الأحمر بعد الفوز على الفريق البترولى إلى 73 نقطة ويواصل الزحف نحو لقب الدورى المحلى رقم 41 فى تاريخه فى نسخته رقم 60 ويحل بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 66 نقطة والزمالك في المركز الثالث بنفس الرصيد ويتبقى له مباراتين مؤجلتين في المسابقة المحلية.

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