آسر ياسين ضحية رامز يتعرض لموقف مخجل ويتعرض لموقف مخجل على الهواء ويحاول تهدئة فتاة ضمن فريق رامز في الشلال بعد ظهور الغوريلا

آسر ياسين الضحية الـ 11 لـ رامز في الشلال





وقع الفنان آسر ياسين، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» ، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر "، والذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية الـ 11.



آسر ياسين يتعرض لموقف محرج على الهواء



وطالب آسر من مذيعة البرنامج معرفة موقع الحمام، وبعد ذلك قال لها: الدنيا هنا واسعة ممكن الواحد يتصرف فى اى مكان الدنيا واسعة وخلاص.



ماذا قال رامز جلال لـ آسر ياسين





ووجه "جلال"، رسالة إلي " آسر"، قائلًا: « آسر لو انت فاكر نفسك آسر فأنا أخو ياسر.. انا عارف أن كل البنات بتموت فيك بس عادى.. الله يخرب بيتك يا أسر انت عجبت الفيلة بتاع البرنامج»



لحظة سقوط آسر ياسين من أعلى كوبري رامز في الشلال



ثم سقط الفنان آسر ياسين، من أعلى كوبري معلق فوق الماء، وذلك خلال برنامج " رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر".



آسر ياسين يحاول تهدئة فتاة ضمن فريق رامز في الشلال بعد ظهور الغوريلا



في موقف يظهر جدعنة ولاد البلد ، حاول الفنان آسر ياسين تهدئة إحدى الفتيات ضمن فريق عمل «رامز في الشلال» بعد إيهامه انهم أصيبوا بالرعب والفزع بعد ظهور الغوريلا «المزيفة» بين الأشجار التي يختبئ وراءها رامز جلال، لزيادة توتره وخوفه بشكل طبيعي، ولكنه حرص على مساعدتهم.



آسر ياسين بعد مقلب رامز في الشلال: بلاش تريقة





رد الفنان آسر ياسين على مقلب رامز جلال في برنامج «رامز في الشلال» بإلقاء الخوذة التي كان يرتديها في وجهه بإنفعال.



واحتضن رامز جلال ضحيته محاولا تخفيف الضغط وتهدئته من الانفعال، قائلا «خد نفسك»، ورد عليه «آسر ياسين» برافو جدا المقلب حلو ومش عايزين نتريق علشان أصيبت في رجلي.



استنجد رامز جلال بشقيقه ياسر خلال استضافته للفنان آسر ياسين في برنامج «رامز في الشلال» وذلك بسبب ضخامة وقوة عضلات آسر ياسين، قائلا «حد يطلب ياسر جلال الاحجام دي انا مليش فيها»



وعندما سأله رامز جلال في «النيو لوك» لشعره أجاب آسر ياسين : «بشع»، فعلق ولا يفرق معايا انا قابل للنقد وبتحدى للراء وبتعدى عليه.



رد الفنان آسر ياسين على مقلب رامز جلال في برنامج «رامز في الشلال» بإلقاء الخوذة التي كان يرتديها في وجهه بإنفعال.



واحتضن رامز جلال ضحيته محاولة منه لتخفيف الضغط وتهدئته من الانفعال، قائلا «خد نفسك»، ورد عليه «آسر ياسين» برافو جدا المقلب حلو ومش عايزين نتريق علشان أصيبت في رجلي .



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.