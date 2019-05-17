ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس لص سرق توك توك بالإكراه من قائده بالقطامية

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
اسلام مقلد
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على توك توك من أحد الأشخاص بمنطقة المقطم.

وكانت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث القطامية، أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بدائرة القسم استغاث بها (سائق توك توك - سن 19 - مقيم بدائرة القسم " مصاب بإحمرار بالعينين") ، وقرر بأنه حال سيره بشارع النصر دائرة القسم مستقلًا مركبة توك توك قيادته استوقفه أحد الأشخاص ( أدلى بأوصافه التقريبية )بدعوى توصيله لمنطقة مساكن المحمودية دائرة القسم.

وفور وصولهما استولى منه على مركبة التوك توك قيادته كرهًا عنه عقب إلقاء مسحوق (شطه) على وجهه محدثًا إصابته المشار إليها، وفر هاربا.

على الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهم وأمكن ضبطه (عاطل - سن 24 - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية ترويج عملة والمقضى عليه فيها بالسجن 7 سنوات ) حال استقلاله الدراجة النارية المستولى عليها وبحوزته كيس بداخله مسحوق (الشطة).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بسرقته بالإكراه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترشيحاتنا

الديهي يكشف عن الصندوق الأسود لوالد "حازم صلاح أبو إسماعيل"

تحضير الطحال على طريقة المسمط

تخفى في زي دليفري لسرقة المنزل.. الإعدام لقاتل صيدلانية في كفر الشيخ

ترتيب الدوري بعد الفوز على إنبي .. اللقب 41 يزحف نحو الأهلي

كيف تحسب قيمة زكاة الفطر؟.. المفتي السابق يوضح

التموين: قبول جميع تظلمات الكهرباء

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فؤاد يشعل خيمة ليالي الميرلاند بحضور كامل العدد.. صور

أفضل طرق للف الحجاب بدون دبابيس في الصيف.. صور

لماذا تقترب أسماك القرش من الشاطئ بكثرة في الصيف.. عالم بيئي يجيب