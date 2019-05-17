غلق المقاهي المخالفة ورفع الإشغالات في حملة بـ السيدة عائشة

شن حى الخليفة حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بالشوارع ، تحت إشراف لواء وجدى زقزوق رئيس الحى.
وتم خلال الحملة غلق وتشميع مقهى مخالف مقام بدون ترخيص بشارع شيخون بجوار المكتبة الحضارية كما قام الحى بغلق وتشميع محل كاوتشوك 26 شارع صلاح الدين الشرقي وتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شارع المنشية بالسيدة عائشة.
كما شملت الحملة شارع صلاح الدين الغربى وميدان السيدة عائشة بمشاركة شرطة المرافق وقسم الشرطة ومسؤولي الإشغالات والمتابعة الميدانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم خلال الحملة غلق وتشميع مقهى مخالف مقام بدون ترخيص بشارع شيخون بجوار المكتبة الحضارية كما قام الحى بغلق وتشميع محل كاوتشوك 26 شارع صلاح الدين الشرقي وتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شارع المنشية بالسيدة عائشة.
كما شملت الحملة شارع صلاح الدين الغربى وميدان السيدة عائشة بمشاركة شرطة المرافق وقسم الشرطة ومسؤولي الإشغالات والمتابعة الميدانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.