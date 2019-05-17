مسؤولون أفغان: مقتل 17 شرطيا بالخطأ في غارة جوية جنوبي البلاد

أعلن مسؤولون أفغان مقتل 17 شرطيا بالخطأ في غارة جوية خلال معركة مع مسلحي حركة طالبان خارج مدينة "لشكر كاه" عاصمة إقليم هلمند الواقع جنوبي البلاد.



ونقلت شبكة (إيه.بي.سي. نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن رئيس مجلس الإقليم عطا الله أفغان قوله إنه تم شن الغارة الجوية أمس أثناء قيام الشرطة الأفغانية بقتال طالبان بالقرب من المدينة، مضيفا أن 14 شرطيا أصيبوا جراء الغارة.



ولم يتضح على الفور من الذي نفذ الغارة الجوية، القوات الأفغانية أم الأمريكية، فيما أوضح حاكم إقليم هلمند محمد ياسين أن تحقيقات تجري بشأن الغارة الجوية.