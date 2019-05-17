مايا دياب تغازل الزعيم في عيد ميلاده

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على تقديم التهنئة للزعيم عادل إمام بمناسبة احتفاله اليوم بعيد ميلاده الـ 79.



وقالت دياب عبر حسابها الشخصى على "تويتر": يا روح قلبي يا حتّة من روحي، ربنا يديك الصحة والخير في عيد ميلادك، يا زعيم التمثيل ربنا يحميك وانا افتخر بحُبَّك ومحبتك.. بموت فيك عادل امام كل سنة وانت معايا وطيب".



يذكر ان الزعيم عادل الامام من مواليد 17 مايو عام 1940 وبدأ حياته المهنية عام 1960.