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حسام موافي: مريض الكبد مطالب بالمتابعة الدورية لهذه الأسباب.. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:38 م
المتابعة الطبية لمريض
المتابعة الطبية لمريض الكبد
خالد محيي الدين
قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، نصائح إلى مرضى التليف الكبدي بصرورة المتابعة كل شهر أو شهرين هل لا يزال الكبد كفؤا أم حدثت به مشكلة.

وتابع موافي، خلال برنامج «إنسانيات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في حال سوء الحالة في الكبد حينها تكون الخلايا الكبدية «تعبت» أو أن الأوعية الدموية غير سلمية وهنا يحدث ارتفاع في الضغط «البوابي» وهو الوريد الذي يدخل إلى الكبد.

وأضاف "موافي" أن مرض الفشل الكلوي عبارة عن تأثر الخلايا الكبدية ولا تؤدي وظيفتها كالمعتاد، ويشعر حينها المريض أنه مش هو وأصبح لا يقوى على العمل أو الحركة.

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